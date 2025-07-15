Умер актер Илья Матохин

В возрасте 47 лет из жизни ушёл основатель и бессменный лидер российской фолк-группы из Екатеринбурга "Сечень" Илья Матохин.

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Как сообщается на странице группы в социальной сети "ВКонтакте", с музыкантом и актёром простятся 18 июля - в екатеринбургской Церкви Вознесения Господня на улице Клары Цеткин, 11. Похороны состоятся в тот же день на Северном кладбище.

Как уточняют в комментариях, причиной смерти артиста стал инфаркт, кончина Матохина стала полной неожиданностью для близких.

Группа "Сечень" появилась в 1999 году и записала четыре альбома, принимала участие во множестве рок-фестивалей.

Матохин писал песни, стихи, был актером, снимался в кино.