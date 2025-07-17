Актер Кевин Джеймс намекнул на третью часть «Одноклассников»

Издание The Direct взяло интервью у знаменитого комедийного актёра Кевина Джеймса («Чак и Ларри: Пожарная свадьба»). Он намекнул на съёмки третьей части серии фильмов «Одноклассники».

© Чемпионат.com

По словам артиста, он надеется на создание продолжения популярной комедии. При этом он отметил, что с разработкой третьей части «что-то происходит».

«Думаю, обсуждение третьей части было. Я надеюсь, что её планируют снять. И я думаю, что-то происходит в этом плане — что-то происходит. Пока могу сказать только так».

Комедия «Одноклассники» с Адамом Сэндлером в главной роли вышла в 2010 году. Критики разнесли фильм, а многие зрители положительно его оценили: на Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру только 10% обозревателей, но 62% зрителей. Вторая часть вышла в 2013 году и была принята ещё хуже.