Как друзья и коллеги проводили Юрия Мороза в последний путь

С Юрием Морозом простились сегодня в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1. Проводить в последний путь режиссера, актера и продюсера собрались те, кто последние тридцать с лишним лет делают погоду в нашем кино, в телевидении, в театре. И это объяснимо - Мороз, по словам его друга и режиссера Александра Олейников, был "одним из главных организаторов поколения, вступившего на свой творческий путь в начале 90-х".

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"Этот тот самый период, когда было сплошное телевидение. Кино и театр отошли на дальние планы, - вспоминает Олейников. - И Юра смог организовать все наше уникальное поколение и создал Ассоциацию молодых кинематографистов, чтоб все мы были вместе. И во многом благодаря этому мы тогда не потерялись и остались в профессии и в жизни".

Друзья и коллеги Юрия Мороза в один голос сегодня говорили, что сама судьба и сама история поставила его на роль лидера поколения. И в жизни, и на съемочной площадке он был невероятно деликатным и спокойным человеком.

"Он даже если и повышал голос, то делал это без злобы, никого не обижая".

"Его жена, Виктория Исакова, сказала нам перед гробом Юры, что они с ним многое в жизни сделали, но единственное, что сделать не смогли, - это поссориться. Они никогда не ссорились", - рассказал журналистам Олейников.

Все телекамеры, разумеется, сегодня были направлены в стороны вдовы режиссера, актрисы Виктории Исаковой, а также - его дочери Дарьи. Но они обошлись без громких слов. Единственное, что услышали репортеры, это благодарность Виктории все тем же друзьям семьи и коллегам, что собрались в траурном зале.

"Все самое худшее уже случилось. Спасибо, что не льете слезы и не устраиваете концерты. Давайте простимся легко и светло. Так, как Юра жил...".

Журналисты, которые, увы, в таких ситуациях позволяют себе бестактные вопросы, в этот раз были как никогда деликатны. Да и о чем спрашивать? Мороз и Исакова, кажется, были парой безупречной. 22 года совместного счастья и абсолютной любви. Эта любовь во многом помогла им справиться с утратой их первой дочки, она умерла еще младенцем.

"Несмотря на то, что в жизни Юрия были и трагедии, у Юрия было только счастье. И главным счастьем Юрия были Даша, Вика и Варя (десятилетняя дочь Виктории и Юрия. - Прим. редакции). И он про это часто говорил, он этим наслаждался", - поделился с собравшимися на прощании журналистами Константин Эрнст.

Подруга семьи, которая попросила не называть ее имя, рассказала о последних часах жизни режиссера. Он уходил в "объятьях любви" своих самых близких людей.

"Когда Юрий Павлович умирал, рядом лежали Вика и Дарья. И он просто тихо заснул в какой-то невероятной любви, потому что такой был человек, понимаете".

Теплых чувств и отеческой заботы у Юрия Мороза хватало на всех. Многие из тех, кто сегодня приходил проститься с режиссера, особенно актеры, чьи имена зазвучали уже на стыке веков, называли его "отцом".

"А я и вовсе называл его "папа Юра", - вспоминал актер Иван Кокорин, снимавшийся у Мороза в культовых сериалах "Каменская", "Братья Карамазовы". - Он был вдумчивым, спокойным, всегда подробно разбирал с нами, молодыми, каждую роль, каждую запятую. Покойся с миром, папа Юра".

Среди тех, кто приехал на церемонию прощания, был и Евгений Герасимов, худрук Театра на Малой Ордынке и Московского академического театра сатиры. Он с Морозом начинал свой творческий путь в кино. Герасимов рассказал, что буквально на днях они с Морозом хотели встретиться, обсудить совместные творческие планы.

"Два дня назад мне мой заместитель сказал, что он хотел бы спектакль поставить, и я сказал: "Ну давай, пусть придет". Конечно, неожиданно. У нас наверняка что-то хорошее бы получилось, - сказал Герасимов. - Он был удивительно тонким, талантливым, тактичным. И неслучайно его работы так любимы людьми. Моя супруга, когда видит "Каменскую", до сих пор все бросает и садится у телевизора: "Ты такого кино не снял".

Юрий Мороз ушел из жизни 14 июля в возрасте 68 лет. В последнее время режиссер боролся с онкологией - у него был рак поджелудочной железы. Но, как говорили его друзья, несмотря на постоянно ухудшающееся состояние, режиссер продолжать надеяться и работать…

Сразу после отпевания в храме Воскресения Словущего режиссера Юрия Мороза похоронят на Ваганьковском кладбище.