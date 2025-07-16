Стали известны главные актеры для фильма The Legend of Zelda

Nintendo объявила главных актёров на роли в экранизации The Legend of Zelda, созданием которой компания занимается совместно с Sony. Премьера фильма состоится 7 мая 2027 года.

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Роль принцессы Зельды досталась британской актрисе Бо Брагасон, которой сейчас 21 год. Она известна по небольшим проектам, среди которых сериал «Ренегат Нелл» для Disney+ и «Пристань» для BBC.

© «Вампиры лёгкого поведения» Фото: Sky

Роль бойца Линка досталась 16-летнему Бенджамину Эйнсуорту, который сыграл в одном эпизоде «Песочного человека» и озвучивал Пиноккио в недавнем ремейке от Disney и Роберта Земекиса.

© «Всё будет замечательно» Фото: Lionsgate

Вот как кастинг прокомментировал один из ветеранов Nintendo Сигэру Миямото.