Зак Снайдер ответил, будет ли снимать продолжение «Мятежной луны»

Издание Variety взяло интервью у режиссёра Зака Снайдера («Человек из стали»). Он рассказал о планах на продолжение франшизы «Мятежная луна».

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По словам постановщика, он не знает, планирует ли Netflix начать производство третьей части серии. Сам Снайдер занят другим проектом для стримингового сервиса — боевиком про полицию Лос-Анджелеса. После съёмок новой картины, режиссёр готов вернуться к «Мятежной луне».

Честно говоря, процесс создания одновременно двух «Мятежных лун» — сильно изматывающий и долгий. Я рад, что получилось немного отдохнуть. Мне безумно нравится франшиза, но небольшой перерыв тоже не помешает. Посмотрим, что будет после того, как я закончу новый фильм. У меня есть масса историй по «Мятежной луне». Они буквально бесконечны. Но посмотрим, что будет дальше.

Первая часть «Мятежной Луны» вышла на Netflix в 2023 году, а вторая — в 2024-м. Критики уничтожили оба фильма — на Rotten Tomatoes фильмы получили 22% и 16% свежести. В Netflix планировали создать свою гигантскую фантастическую франшизу не только с фильмами. По серии фильмов 16 июля состоялся релиз кооперативного мобильного экшена Blood Line: A Rebel Moon Game.