«Кто в TikTok залипает». Русский голос «Поттера» ответил, кому понравится сериал

Актер Александр Клюквин, который озвучивал Аластора «Грозного глаза» Грюма в оригинальной серии фильмов о «Гарри Поттере», в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что предстоящий сериал по произведению Джоан Роулинг вряд ли возымеет такой же успех.

© кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

«Думаю, сериалу не удастся добиться такого же успеха, как фильму. Хотя, с другой стороны, подрастают другие люди. Те, кто видел этот фильм, те, кто слушал в моем исполнении книгу, те, кто читал эту книгу, они уже смотреть это не будут, а будут смотреть другие, может, им понравится. Этот сериал найдет отклик среди тех, кто в TikTok залипает», — заявил Клюквин.

Актер также отметил, что ему не хочется тратить время на сериал о Поттере, так как он уже и без того глубоко погружен во вселенную.

Премьера сериала по «Гарри Поттеру» от HBO запланирована на начало 2027 года. Шоу будет состоять из семи сезонов. Роли Гарри, Рона и Гермионы исполнят молодые актеры Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

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