Актер озвучки отказался дублировать сериал по «Гарри Поттеру»

Актёр озвучки Вадим Андреев, который озвучил в «Гарри Поттере» Златопуста Локонса, Корнелиуса Фаджа и Гаррика Олливандера, рассказал, что до сих пор не смотрел ни одну часть кинофраншизы по книгам Джоан Роулинг.

Более того, Андреев даже не собирается смотреть ленты, а от озвучивания сериала про Гарри Поттера он отказался, сказав, что работать над шоу по франшизе ему было бы неинтересно.

Честно говоря, не смотрел «Гарри Поттера», не слежу за этим. Я его озвучивал 100 лет назад и не смотрел. И даже не собирался смотреть.

Новая экранизация «Гарри Поттера» выйдет в виде первого сезона в 2027 году.