Мало кто знает, но американский актер Дэнни Де Вито лично озвучил Лоракса в русскоязычной версии одноименного мультфильма. И это при том, что он не говорит по-русски. Чтобы добиться результата, студия подготовила для актера специальную транскрипцию всех реплик – в том числе самых сложных слов.

Именно благодаря этому речь Лоракса получилась такой необычной – с характерным акцентом и интонациями. Многие зрители сначала приняли это за творческий прием, добавляющий персонажу харизмы, но позже выяснилось: это просто особенности произношения самого Де Вито.

Самые неудачные переводы названий фильмов

Забавно, что актер с легкостью справлялся со сложными конструкциями, но иногда путался в простых словах. Например, вместо «убить молотком» мог случайно сказать «упить молоком».

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.