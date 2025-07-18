Мечтала о балете, а стала актрисой: необычная история Татьяны Пилецкой

Будущая звезда сцены родилась в 1928 году в Ленинграде в семье химика и домохозяйки. Отец девочки, Лев Людвиг Эрих Мария Урлауб, имел немецкие корни.

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С детства Таня мечтала стать балериной. Мать не стала препятствовать и отвела ее в балетное училище. Члены приёмной комиссии высоко оценили природный талант Татьяны и сразу ее приняли. Несмотря на страсть к балету, обучение было непростым. Педагоги не позволяли расслабляться, постоянно критиковали и душили дисциплиной. Но даже это не сломило желания девочки стать балериной.

С началом Великой Отечественной войны балетная школа была эвакуирована на Урал. В 1945 году Татьяна приехала обратно в Ленинград, но вернуться в родную квартиру не вышло. Жилье уцелело, но в нем уже жила другая семья. Во время расселения связи с Урлаубами не было, поэтому было решено отдать их квартиру другим. Татьяна с мамой стали жить в общежитии.

Увлечение балетом девушка не бросила. Но теперь у нее была еще одна цель. После занятий она бежала на почту. Чтобы найти отца, ей пришлось отправить десятки писем, чтобы узнать хоть что-то о родителе.

Позже оказалось, что Людвига Урлауба арестовали из-за немецких корней. В ссылке он прожил до 1956 года. Узнав о судьбе мужа, мать предложила Тане сменить отчество с Людвиговны на Львовну. Это помогло уберечь девочку от лишних вопросов и наладить жизнь без оглядки на гонения.

Сразу по возвращению в Ленинград, Татьяна устроилась в театр. Зарплата там была небольшая. Чтобы помочь коллеге Анатолий Королькевич устроил Таню на киностудию «Ленфильм». Там она снималась в массовке, а затем ей позволили сыграть эпизодическую роль.

Замужество

На одном из балов Урлауб познакомилась с Константином Пилецким. 31-летний моряк с первого взгляда влюбил в себя 18-летнюю балерину.

В 1946 году Татьяна и Константин сыграли свадьбу. Актриса сменила фамилию и ради мужа оставила театр. Им предстояло уехать на север. Вскоре у пары родилась дочь Наталья. Семейная жизнь была непростой: Константин все время был в походах. Татьяне же приходилось часто ездить в Ленинград и Москву на съёмки. Да и на севере все за глаза называли ее «актрисулькой», отказывались общаться и относились с пренебрежением.

В 1947 году ее пригласили в фильм «Золушка». Компанию Пилецкой составили Фанина Раневская, Эраст Гарин и Василий Меркурьев.

Когда Наталье ещё не было и года, Татьяна вернулась в Ленинград. Развод она оформлять не стала. Официально пара развелась лишь через 15 лет, сохранив тёплые дружеские отношения.

Успех

Свою первую главную роль Пилецкая сыграла в фильме «Знакомые судьбы». Несмотря на то, что актрисе пришлось играть отрицательную героиню, роль ей понравилась.

После выхода фильма, Пилецкая обрела не только славу. Поклонники фильма негативно отнеслись к ее героине, отмечая ее злобу и зависть. Режиссёры, зная об этом, не торопились звать Татьяну к себе в картины.

Все изменил фильм «Дело 306». Там Пилецкая сыграла криминалиста Надю Корневу. После этого отношение зрителей и режиссёров к ней изменилось. Татьяну стали звать на разные роли и считать разноплановой актрисой.

Второй брак

Вскоре она вышла замуж за Вячеслава Тимошина. Отношения супругов продлились недолго, а развод был тяжёлым.

Как потом призналась знаменитость, муж сильно ревновал ее, закатывал скандалы. После расставания они больше не общались.

Лишь в возрасте 40 лет Татьяна смогла встретить свою любовь. Ее третьим мужем стал театральный мим Борис Агешин. Вместе супруги прожили более 40 лет. В 2018 году Бориса не стало.

Покорила театр

В 1960-е годы Татьяну Пилецкую перестали приглашать в кино. Тогда ее позвали в театр. Сначала артистка сомневалась: у неё не было соответствующего образования. Но вскоре все же решилась.

Популярность на подмостках Пилецкой принесла роль Роксаны в постановке «Сирано де Бержерак». За 16 лет спектакль ставили 604 раза. Поклонники и театральные критики отмечали природную стать актрисы, идеально подходящую героине.

Книги и признание

Заслуженной артисткой СССР Татьяна Львовна стала в 1977 году, а в 2009 — Народной артисткой России.

В начале нулевых актриса снималась в кино и сериалах. Помимо актёрской деятельности, знаменитость решила попробовать себя в качестве писателя.

На сегодняшний день Татьяна Львовна написала несколько книг и издала сборник стихов. Артистка много времени посвятила изучению своей родословной и выпустила роман, основанный на жизни ее родственников.