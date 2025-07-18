Михаил Ефремов тайно простился с Александром Миттой

Актер Михаил Ефремов пришел на церемонию прощания с режиссером Александром Миттой. Об этом сообщает teleprogramma.org.

По данным издания, прощание прошло в малом зале Центрального дома литераторов. На него пришли Михаил Горевой, Валерия Гай Германика, Никита Высоцкий, Николай Лебедев и Гарик Сукачев и другие. Однако никто не заметил Ефремова. В кулуарах заявили изданию, что актер втайне присутствовал на церемонии.

14 июля Александра Митты не стало. За две недели до этого кинорежиссера госпитализировали. Telegram-канал SHOT утверждал, что он оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном. SHOT заявлял, что режиссер боролся с раком почки.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. Известно, что Митта поддержал артиста после ДТП.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.