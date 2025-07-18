Ребекка Ромейн высказалась о роли Мистик во «Мстителях: Судный день»

На шоу Watch What Happens Live! гостем стала звезда серии фильмов «Люди Икс» Ребекка Ромейн. Она рассказала о возвращении к роли Мистик в фильме «Мстители: Судный день».

По словам актрисы, она до сих пор не может поверить, что снова играет знаменитую злодейку спустя 19 лет после выхода фильма «Люди Икс: Последняя битва». При этом Ромейн назвала процесс съёмок потрясающим.

Для меня очень сюрреалистично снова сыграть Мистик в новых «Мстителях». Однако процесс съёмок уже идёт, и это просто потрясающе. Я разрываюсь между «Звёздным путём» и «Судным днём», так что лето выдалось очень насыщенным.

Съёмки фильма «Мстители: Судный день» стартовали в конце апреля. Лента расскажет про то, как супергерои столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший. За этими событиями последуют «Секретные войны» — это будет пятая часть «Мстителей», в которой герои продолжат выступать против Дума. В новой картине также появится часть Людей Икс в исполнении актёров из оригинальных фильмов. Премьера ленты состоится 1 мая 2026 года.