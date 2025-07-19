Главный Трубадур СССР: как Анофриев стал голосом детства

Олег Андреевич Анофриев — советский актер театра и кино, автор и исполнитель песен, ставший легендой еще при жизни. Уже десятки лет ему подпевают любители мультфильма "Бременские музыканты" — Анофриев озвучил в нем почти всех героев. Для нескольких поколений артист стал голосом детства — благодаря колыбельной "Спят усталые игрушки", истории про Львенка и Черепаху, а также десяткам других сказок и мультиков. Запомнился он и ролями в кино — в основном небольшими, но яркими. Вспоминаем биографию народного артиста.

© кадр из фильма «После дождичка в четверг»

Ранние годы

Олег Анофриев всегда считал себя москвичом, хотя родился в Геленджике. Дело в том, что его отец Андрей Сергеевич был врачом и каждое лето уезжал работать в санаториях на черноморском побережье. Вместе с ним к морю отправлялась и жена — Мария Гавриловна, она была домохозяйкой. В одной из таких командировок как раз и появился на свет Олег Анофриев. Впоследствии все детство он провел в столице — Анофриевы жили в самом центре Москвы, недалеко от Арбата. Лишь в 1941 году после начала Великой Отечественной войны Олег эвакуировался вместе с матерью в Свердловск, но уже в 1942-м они вновь вернулись в столицу.

Воспоминания о войне оставались с Олегом Анофриевым всю жизнь из-за несчастного случая. Когда ему было 12 лет, он играл с друзьями "в солдат" во дворе и обнаружил боевую гранату. Восторг от находки быстро сменился ужасом — граната взорвалась прямо в руках. Мальчик выжил, но был сильно ранен.

"Пальцы отлетели, потом их прикрепили частично", — вспоминал позже артист.

Восстановить функции левой руки полностью так и не удалось, но сила воли творила чудеса — Олег Анофриев научился играть на фортепиано и даже в старости, когда травма напоминала о себе, продолжал аккомпанировать себе на рояле.

Анофриев с детства мечтал стать артистом — занимался вокалом, играл в школьном драмкружке. В 1950 году он отправился поступать в Школу-студию МХАТ. Сомнения у комиссии вызвала как раз таки травмированная рука — парню пришлось убеждать экзаменаторов, что это не помешает ему стать актером. В 1954-м Олег Анофриев окончил Школу-студию и по распределению попал в труппу Центрального детского театра.

Театральная карьера

Олег Анофриев успел поработать на разных московских сценах. В начале 1960-х он служил в Театре им. Маяковского, в 1962–1972 годах — в Театре им. Моссовета. В 1970-е актер сосредоточился на работе в кино и анимации, но иногда (до 1995-го) играл в Театре-студии киноактера.

Несмотря на то что Олег Анофриев прославился как актер кино, его работу в театре ценили высоко. В 1963 году журналист Борис Велицын писал о его игре в спектакле "Василий Теркин" так:

"В исполнении Анофриева не только оживают стихи Твардовского, но становятся видными скрытые черты человеческого обаяния. Ты — народ, ты — необъятная русская душа, в тебе самые возвышенные его порывы. Ты кристально чист, как русская песня, неуловим и неповторим, как звуки ожившей в твоих руках гармони".

Роль Василия Теркина была одной из лучших в театральной карьере Анофриева. С этим спектаклем он побывал на гастролях в Болгарии, где публика была так восхищена, что один из городов — Русса — даже присвоил артисту звание почетного гражданина.

Среди других постановок, в которых участвовал Анофриев, — "Мнимый больной", "В добрый час!", "Время любить", "Шторм", "Весенние скрипки", а также моноспектакль "Тебе одной и об одной тебе".

Лучшие фильмы с Олегом Анофриевым

Олег Анофриев стал сниматься в кино с середины 1950-х годов. Первая работа с его участием — комедийная короткометражка Василия Ордынского "Секрет красоты" (1955). В ней Анофриев сыграл стилягу Эдика, который ради возлюбленной, начинающей парикмахерши (Тамара Носова), жертвует своей модной прической. Дебют в полнометражном кино состоялся в том же 1955-м — в комедии Самсона Самсонова "За витриной универмага" Анофриев появился в роли продавца Славы Сидоркина.

В 1950–1960-е картины с участием Анофриева выходили ежегодно. Среди знаковых ранних работ — "Девушка с гитарой" (1958): фильм, в котором артист впервые запел на экране. "Простая история" (1960), "Алые паруса" (1961), "Сказка о потерянном времени" (1964) и многие другие ленты того периода стали классикой советского кино.

В кино Олег Анофриев зарекомендовал себя не только как универсальный актер, но и как музыкант. Песни в его исполнении звучат в десятках картин. "Веселый ветер" из "Приключений желтого чемоданчика", "Точка, точка, запятая" из одноименного фильма, "Не вешать нос, гардемарины" (спетая вместе с Дмитрием Харатьяном) и, конечно, "Есть только миг" из "Земли Санникова" сделали из Анофриева желанного гостя на многих концертах. Также Анофриев записал колыбельную "Спят усталые игрушки", которая до сих пор звучит в заставке передачи "Спокойной ночи, малыши". Кстати, исполнял артист и песни собственного авторства, хотя специально композиции никогда не учился.

В целом фильмография Анофриева насчитывает около 100 проектов — игровых и анимационных. Главных ролей у артиста было не так уж много, но он был незаменим в музыкальных сценах и в эпизодах с яркими, харизматичными персонажами. Среди наиболее популярных фильмов с его участием — мюзиклы "Автомобиль, скрипка и собака Клякса" (1974) и "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), мелодрама "Будьте моим мужем" (1981), сказки "Там, на неведомых дорожках…" (1982) и "После дождичка в четверг" (1985).

Один за всех

Олег Анофриев обладал мягким, приятным и очень гибким тембром, поэтому много лет посвятил озвучиванию. Диапазон голоса Анофриева был удивительным — в мультике "Как Львенок и Черепаха пели песню" (1974) он разговаривает и поет за обоих героев. В интонациях Черепахи он подражал Фаине Раневской, с которой служил в Театре им. Моссовета, а Львенка "списал с самого себя в детстве".

Бенефисом Анофриева стал мультфильм "Бременские музыканты" (1969). Артист озвучил в нем и спел песни практически за всех персонажей — Трубадура, Атаманши, разбойников, Короля, Петуха, Кота, Пса, охранников. Говорят, что он пытался подстроить свой голос и под Принцессу, но не сложилось — музыкальная партия была написана для лирико-колоратурного сопрано, высокого женского голоса. В итоге героиню озвучила певица Эльмира Жерздева, однокурсница композитора Геннадия Гладкова по Гнесинскому училищу.

Дерзкий и романтичный мультфильм, наполненный отсылками к культуре хиппи, критики и чиновники приняли неоднозначно. А вот зрителям он очень понравился, особенно песни: тираж грампластинок за первые два года достиг 28 млн. Правда, во второй части — "По следам бременских музыкантов" (1973) — Анофриев уже не участвовал: персонажей озвучивал расширенный ансамбль актеров во главе с Муслимом Магомаевым. Версии о том, почему так произошло, разнятся: одни говорят, что Анофриев "зазвездился" и с ним было сложно работать; другие, что артисту не нравилась эксплуатация успеха "Бременских"; третьи — что испортил все финансовый вопрос, связанный с отчислениями за пластинки. Есть и легенда, что Анофриев на правительственном концерте спел "Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы!", обведя зал руками, после чего его отстранили. Но сам актер эту байку опровергал — что вполне логично: после выхода первой части Анофриеву присвоили звание заслуженного артиста СССР, у руководства он был на хорошем счету.

Также голос Олега Анофриева звучит в мультфильмах "В порту", "Снежная королева", "Что такое хорошо и что такое плохо", "Сказка о попе и о работнике его Балде", "Королева зубная щетка", "Очень синяя борода", "Как котенку построили дом" и десятках других.

Личная жизнь

Всю свою жизнь Олег Анофриев провел с одной женщиной — Натальей Отливщиковой. Они познакомились в середине 1950-х на юге. Наталья была далека от мира искусства и работала врачом. В 1955 году Анофриев и Отливщикова поженились, в 1959-м у них родилась дочь Мария — она пошла по стопам матери и стала медиком. Брак длился до самой смерти актера. Олег Анофриев скончался 28 марта 2018 года в возрасте 87 лет.