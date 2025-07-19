Продюсер Кудрявцев высказался об экранизации сказок

Сказки становятся трендом современного кино, так как такой жанр может доходчиво рассказать детям историю страны и ее культуру. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился продюсер и кинокритик Иван Кудрявцев.

© скриншот из фильма «Бременские музыканты»

"На мой взгляд, сегодня зрителю нужно вдохновение, нужны истории, которые могут вдохновить. Также нужны истории, которые помогут доходчиво объяснить детям, как прекрасна твоя страна, как прекрасна ее природа, как богата, разнообразна, удивительна ее культура. Поэтому сказки остаются важным трендом", - сказал Кудрявцев.

Он подчеркнул, что также кинематографисты стали чаще обращаться к теме истории России. Еще одним трендом Кудрявцев назвал фантастические фильмы.