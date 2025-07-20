Умер лауреат трех премий «Оскар» Алан Бергман

На сотом году жизни умер Алан Бергман, американский композитор, актер, сценарист, автор песен.

Бергман - трижды лауреат премии "Оскар", включая в номинации "Лучшая песня" - за "Аферу Томаса Крауна" с МакКуином. Это - единственная статуэтка ленты Нормана Джуисона.

В общей сложности на счету Бергмана более шестидесяти наград и номинаций, его композиции звучит не менее чем в трехстах проектов. Бергман снялся как актер в сериалах "Ниро Вульф" и "Бруклинский мост" и неоднократно выступал сценаристом, в том числе - двух программ Барбры Стрейзанд.

Некролог опубликован People. Мэрлин Бергман, супруга артиста, с которой он создал сотни песен, ушла из жизни в 2022-м.

Хитмейкер отошел 17 июля в своем доме в Лос-Анджелесе на руках у дочери - Джули, писательницы и кинопродюсера. Об этом сообщил изданию представитель звезды.

Уточнено, что, несмотря на проблемы со здоровьем, Бергман продолжал работать до последнего.

Похороны пройдут частым порядком.

Алан Бергман родился в Бруклине в 1925 году. Окончательно решил, что хочет посвятить жизнь написанию песен уже к двенадцати годам. Брал уроки игры на фортепиано. Окончил Университет Северной Каролины. Работал режиссером на ТВ, занимаясь музыкальными шоу и бейсбольными трансляциями. Работал на радио в Филадельфии.