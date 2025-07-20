Актер, озвучивший героев в «Гарри Поттере» признался, что не смотрел фильмы

Пока поклонники магического мира Джоан Роулинг ждут выхода нового сериала по «Гарри Поттеру», актёр Вадим Андреев — голос сразу трёх героев в российской озвучке франшизы — спокойно живёт без мантии и палочки. Он признался: культовые фильмы он не смотрел и даже не собирается.

© кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната»

«Я, честно говоря, не смотрел “Гарри Поттера”, не слежу за этим. Я его озвучивал сто лет назад, и не смотрел. И даже не собирался смотреть», — заявил Андреев, чей голос в российской версии принадлежал Локонсу, Фаджу и Олливандеру.

Более того, актёр отметил, что не планирует возвращаться во вселенную, даже если ему предложат участие в озвучке готовящегося сериала.

© Super.ru

Тем временем, мир магии набирает обороты: HBO уже определилась с составом главных героев. Гарри, Гермиону и Рона сыграют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Дамблдора в новом прочтении воплотит Джон Литгоу, а профессор Макгонагалл — Джанет Мактир.

Исполнитель роли Волан-де-Морта пока держится в секрете, но фанаты уже строят теории. Всего в сериале планируется шесть сезонов — актёры будут взрослеть вместе со своими персонажами.

Ранее Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя, откровенно рассказал, что любит «Гарри Поттера» после стольких лет, в отличие от некоторых своих коллег.