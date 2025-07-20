Джеймс Ганн высказался о втором сезоне «Миротворца»

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у главы DC Studios Джеймса Ганна. Он рассказал о втором сезоне «Миротворца».

© Чемпионат.com

По словам постановщика, в продолжение сериала с Джоном Синой будет представлен своеобразный вариант мультивселенной — а именно карманная вселенная, которой сможет пользоваться главный герой. При этом, она не будет похожа на то, что зрители видели в фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

Во втором сезоне «Миротворца» есть своеобразная мультивселенная, но она сделана совсем по-другому. В последнее время мультивселенные были во многих фильмах. Я думаю о «Миротворце» как о концептуальной истории об одном из других миров. Второй сезон больше похоже на «Вне игры» Филипа Рота, чем на «Человека-паука: Нет пути домой». Мне нравится фильм, но он совсем о другом. Сериал также не похож на «Дэдпула и Росомаху». Второй сезон, на самом деле, это очень простая история об отношении главного героя к другому миру.

Первый сезон «Миротворца» с Джоном Синой в главной роли вышел в 2022 году и был высоко оценён зрителями. На агрегаторе IMDB рейтинг сериала составил 8.3/10. Съёмки второго сезона завершились в ноябре 2024 года. Премьера продолжения состоится 21 августа на стриминговом сервисе HBO Max.