Звезда «Пацанов» оценил нового «Супермена»

Звезда сериала «Пацаны» Джек Куэйд высказался о фильме «Супермен» Джеймса Ганна. Своё мнение он опубликовал на странице в соцсети.

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По словам артиста, он в восторге от новой супергеройской картины. Куэйд также похвалил исполнителя главной роли Дэвида Коренсвета, назвав его версию персонажа настоящим Суперменом. Примечательно, что актёр тоже причастен к известному супергерою — он озвучивал Кларка Кента в анимационном сериале «Мои приключения с Суперменом».

Я в полном восторге от Супермена. Не могу вспомнить, когда в последний раз фильм давал мне столько надежды. Они смогли сделать из большого синего бойскаута настояющую гордость. Я смеялся. Я плакал. Люди в зале ликовали. Дэвид Коренсвет, ты — настоящий Супермен. Точка. Ты создал Супермена, чья человечность проступает в каждом кадре. Просто невероятно смотреть, как ты летаешь. С уважением, Аниме-Супермен.

Премьера «Супермена» состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).