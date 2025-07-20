Как создавался образ Мистик в фильме «Мстители: Судный день»

Издание ET взяло интервью у звезды серии фильмов «Люди Икс» Ребекки Ромейн. Она рассказала о подготовке к роли Мистик в «Мстителях: Судный день».

По словам артистки, ей приходилось проводить до семи часов в гримёрном кресле, чтобы создать образ известного мутанта. При этом, Ромейн рада, что познакомилась с новыми актёрами и встретилась с другими звёздами фильмов о «Людях Икс».

Съёмки в «Мстителях: Судный день»невероятно весёлые. Здорово, что удалось побыть как со старым актёрским составом, так и с новым. Мне приходилось проводить до семи часов в день в гримёрном кресле, чтобы нанести эти чешуйки.

«Мстители: Судный день» расскажут про то, как супергерои столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший. За этими событиями последуют «Секретные войны» — это будет пятая часть «Мстителей», в которой герои продолжат выступать против Дума. В новой картине также появится часть Людей Икс в исполнении актёров из оригинальных фильмов. Премьера ленты состоится 1 мая 2026 года.