Какие звезды Голливуда на заре карьеры сыграли в эротике и порно

Секс и искусство всегда шли нога в ногу, и поэтому вовсе не удивительно, что многие известные артисты, чаще всего в начале своей карьеры, отметились участием в порнографических и эротических фильмах. Среди них такие громкие имена, как звезда «Секретных материалов» Дэвид Духовны, актрисы из культовых сериалов «Игра престолов» и «Эйфория» и даже оскароносная Хелен Миррен. О том, у каких голливудских селебрити есть опыт работы над очень откровенным кино, рассказывает «Лента.ру».

Кэмерон Диас стала жертвой порномошенников

Звезда «Маски» и «Ангелов Чарли» снялась в эротическом фотосете еще в 19-летнем возрасте — когда работала моделью. Записи со съемки были затем против ее воли смонтированы в получасовой порнографический фильм. Когда к Диас пришло международное признание, она неоднократно пыталась остановить распространение короткометражки, но безуспешно.

С тех пор Диас ни разу не снималась в кино обнаженной — вплоть до вышедшей в 2014-м комедии «Домашнее видео: Только для взрослых», в которой актриса разделась вместе с коллегой Джейсоном Сигелом.

Звезда «Эйфории» осталась в порно после прихода популярности

Хлоя Черри получила известность благодаря роли Фэй в сериале «Эйфория» (во втором сезоне роль была второстепенной, в грядущем третьем она станет одной из главных), однако съемки в порно можно назвать ее постоянной работой, от которой она не отказалась и после появления более традиционных ролей. В фильмах для взрослых Черри снимается с 2015 года. По ее словам, это занятие оказалось куда менее травмирующим, нежели ее предыдущая работа официанткой, где ей регулярно приходилось терпеть сексуальные домогательства от начальника.

«В порно все было честно — вот этим мы сегодня занимаемся, и все. Не было такого, чтобы к тебе подходил какой-то случайный человек и пытался тебя трогать», — Хлоя Черри.

В портфолио 27-летней актрисы — работы с крупнейшими студиями мира, снимающими хардкорное порно, такими как Evil Angel, Brazzers и Tushy.

Дэвид Духовны и Мэтт Леблан сыграли в эротическом триллере

Уже после съемок в сериале «Твин Пикс», но еще до первого появления в культовых «Секретных материалах», актер Дэвид Духовны сыграл главную роль в эротическом телесериале «Дневники Красной туфельки». Там же появился на экране и Мэтт Леблан, который впоследствии прославился на весь мир ролью Джоуи в «Друзьях».

«Я мог бы объяснить это множеством разных способов, но суть в том, что мне нужна была работа. И предложений было не очень много», — Дэвид Духовны.

Впрочем, агент Малдер за свою кинокарьеру появился в таком количестве затрагивающих тему сексуальности проектов (включая главную в сериале «Блудливая Калифорния»), что к его отговоркам возникают вопросы. Особенно учитывая, что в 2008 году Дэвид Духовны отправился в рехаб бороться с секс-зависимостью — по некоторым слухам, безуспешно.

Звезда «Игры престолов» пыталась скрыть свое прошлое в порно

Немецкая актриса с турецкими корнями Сибель Кекилли приобрела международное признание еще задолго до съемок в «Игре престолов», где сыграла Шайю, любовницу карлика Тириона Ланнистера. В частности, в 2004-м она снялась в отмеченном призами многих престижных фестивалей немецком фильме «Головой о стену».

Тогда же немецкие таблоиды выяснили, что до актерской карьеры Сибель работала в хардкорном порно под псевдонимом Дилара

Публикации вызвали скандал, испортивший отношения Кекилли с ее семьей. Актриса засудила газету Bild, опубликовавшую ее откровенные снимки с издевательским заголовком «По-настоящему проникновенная игра». Позже она признавалась, что жалела о съемках в порно.

«Некоторые мои решения в жизни, некоторые пути были выбраны, потому что у меня не было выбора. Это было травматично, и до сих пор болезненно», — рассказывала актриса в 2018-м.

Порноактриса Джесси Эндрюс появилась в «Жарких летних ночах» и «Эйфории»

Исполнительница эпизодической роли Эллы в сериале «Эйфория», Джесси Эндрюс работала в порно с 2010-го по 2015 годы и даже завоевала несколько профессиональных премий. После завершения своей ХХХ-карьеры, которую Джесси сочетала с выступлениями в качестве певицы, она также сыграла в криминальной драме «Жаркие летние ночи» с Тимоти Шаламе.

В настоящее время она завязала с актерской карьерой и работает дизайнером. В одном из интервью девушка рассказывала, что киноиндустрия ее в принципе не сильно интересовала, и что она в первую очередь предпринимательница, а уже затем — актриса.

Звезда «Красной ракеты» опирался на собственный опыт в порноиндустрии

В далеких нулевых актер Саймон Рекс пародировал Эминема в «Очень страшном кино 3», а в 2022-м снялся в удостоившейся включения в конкурс Каннского фестиваля комедии «Красная ракета» небезызвестного Шона Бейкера (спустя два года тот станет триумфатором тех же Канн и «Оскара» с фильмом «Анора»). В «Красной ракете» Рекс сыграл стареющего порноактера, который возвращается в родную гавань где-то в техасском захолустье.

Примечательно, что эта роль играет с биографией самого Рекса, который в молодости появился в трех сольных порнокартинах. Сам актер рассказывал, что решился на эту работу, чтобы оплатить арендную плату.

«Я был так молод и глуп, я решил, что это круто. Когда тебе 18, ты не принимаешь правильных решений», — Саймон Рекс.

Белла Торн сняла порно самостоятельно

Актриса второго плана, на протяжении десяти лет снимавшаяся в разнообразных проектах Disney, Белла Торн прославилась в середине 2010-х — как одна из первых подлинных интернет-селебрити. Ее слава достигла пика в конце десятилетия, когда 21-летняя звезда дебютировала как режиссер, сценарист и продюсер BDSM-порнофильма «Она и он».

«Изначально я хотела снять рождественский хоррор. Но вместо этого сделала прекрасный, внеземной фильм», — Белла Торн.

Впоследствии Торн еще и побила несколько интернет-рекордов, зарегистрировавшись на платформе OnlyFans, которая используется в том числе порноактерами. Тогда актрису обвинили в обмане подписчиков, купивших доступ к ее аккаунту за 200 долларов. Поклонники ожидали увидеть откровенные снимки девушки, но так их и не дождались.

Хелен Миррен и Малкольм Макдауэлл вляпались в знаменитый эротический эпос

Исполнительница ролей чуть ли не всех известных императриц в западной истории, Хелен Миррен чуть не погубила свою карьеру еще в конце 1970-х — когда сыграла в эпическо-эротическом пеплуме «Калигула». Сама артистка описывала картину, где ее партнером был Малкольм Макдауэлл, как «смесь искусства и гениталий».

«Я была довольно молода и неопытна в кино на тот момент. И, знаете, это оказалось великолепным опытом Сродни путешествию в дантовский ад», — Хелен Миррен.

«Калигула» получил неоднозначную реакцию критиков, провалился в США, но собрал неплохую кассу в ряде европейских стран и Японии. А в 2024-м увидела свет 178-минутная, уже лишенная откровенной порнографии версия ленты. Новый «Калигула» удостоился премьеры на Каннском фестивале.