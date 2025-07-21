Варлей поделилась редкими фактами о работе с Гайдаем

В городе Свободный Амурской области — на родине легендарного режиссёра Леонида Гайдая — состоялся первый фестиваль комедийного кино «Гайдай Фест». Мероприятие было приурочено к предстоящему 60-летию одного из самых любимых зрителями фильмов — «Кавказская пленница», сообщает издание «7Д».

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Гостем фестиваля стала Наталья Варлей, исполнившая главную роль в культовой комедии. Актриса поделилась интересными историями со съёмочной площадки и рассказала о методах работы режиссёра.

«Когда от долгого ожидания мой взгляд тух, Гайдай командовал: „Бегом на четвёртый этаж и обратно!“ Когда вбегала в павильон, глаза загорались, кураж возвращался», — вспоминает Варлей.

Примечательно, что талант молодой актрисы заметил сам директор «Мосфильма» Иван Пырьев. Увидев первые отснятые материалы, он пророчески сказал:

«Из этой девочки может получиться новая Любовь Орлова».

Эти слова оказались вещими — после выхода фильма Варлей проснулась знаменитой.

Фестиваль в Свободном стал масштабным событием, объединившим поклонников советской комедийной классики. Программа включала ретроспективные показы легендарных картин, творческие встречи с актёрами, мастер-классы от кинокритиков и концерты с песнями из любимых фильмов. Особый интерес у гостей вызвала выставка редких архивных фотографий со съёмок.

В то время как современные режиссёры ищут формулу «вирального» контента, фильмы Гайдая продолжают доказывать свою актуальность. Их юмор остаётся понятным и близким современному зрителю, а смех, рождённый этими картинами, действительно не имеет срока годности. Хочется верить, что «Гайдай Фест» станет такой же доброй традицией, как традиционные новогодние показы «Иронии судьбы».