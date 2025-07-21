Умер советский актер и режиссер Калью Киви

19 июля ушел из жизни Калью Киви, советский эстонский актер, режиссер, сценарист, художник-постановщик, театральный деятель.

Киви родился 23 марта 1951 года в Тарту. В 1974-м окончил городское художественное училище, в 1980 году - Эстонский государственный художественный институт по специальности "искусство моды". В 1980-1995 гг. работал режиссером в кукольном театре, в 1995-2011 - главный художник Эстонского театра кукол.

Снялся в трагикомедии "Каждому свое" и финско-эстонской драме "Я устал ненавидеть", поставил по своим сценариям анимационные ленты "Лист бумаги" и "Вчерашний паровоз", снял мультфильм "Битое стекло". Как художник работал над британско-эстонской драмой "Жар-птица", эстонско-российско-финским "Георгом", "Живыми картинками" и другими.

Калью Киви - первый эстонец, получивший Премию Юсси в Финляндии.

О кончине артиста сообщили СМИ республики.