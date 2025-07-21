Ушла из жизни легенда американских сериалов, актриса Эйлин Фултон

Ушла из жизни Эйлин Фултон, американская актриса кино, театра, Бродвея и ТВ, легенда "мыльных опер".

© Российская Газета

Фултон на протяжении полувека, в 1960-2010 гг., играла Лизу Гримальди в шоу "Как вращается мир". Ее персонаж появляется без малого в 1800 эпизодах программы.

Фултон - одна из рекордсменок "мыльных опер", ее карьера в сериале - одна из наиболее продолжительных в истории.

Некролог опубликован на сайте ритуального сервиса, занимающегося похоронами. В сентябре Фултон могло исполниться 92 года.

Эйлин Фултон родилась в 1933 году в Северной Каролине в семье священника. По ее словам, впервые выступила на публике в два года. В колледже изучала драматическое искусство и музыку, мечтала работать на Бродвее. В 1956-м обосновалась в Нью-Йорке, продолжив образование. Трудилась моделью. Дебют на большом экране - 1960 год. Вскоре после этого актриса получила прославившую ее роль в "Как вращается мир".

С 1980-х также занималась писательством, она - автор детективов и любовных романов. В 1995-м вышла книга воспоминаний артистки.