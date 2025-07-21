Умер Чандра Барот, режиссер культового индийского фильма «Дон»

20 июля в Мумбаи в возрасте 86 лет умер Чандра Барот, режиссер и продюсер, преимущественно работавший в Болливуде.

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Причиной его смерти стал легочный фиброз. Об этом пишет IMDb.

Как рассказала вдова режиссера, Барот скончался в госпитале - после семи лет сражения с недугом.

Чандра Барот родился и вырос в Танзании. Переехав в Индию, начал карьеру в кино в 1970-м - как помощник режиссера. С 1978-го снимал самостоятельно.

В некрологах национальных СМИ Барот назван "чудом одного фильма": его дебютный болливудский боевик "Дон" ("Главарь мафии") с Амитабахом Баччаном стал культовым, далее претерпев ремейки и сиквелы ремейков на ряде кинопроизводств Индии.

Повторить шквальный успех "Дона" режиссер так и не смог.