Ума Турман рассказала, ожидала ли популярности «Криминального чтива»

Актриса Ума Турман, известная в том числе по фильмам Квентина Тарантино, в недавнем интервью рассказала, что не ожидала такого успеха от «Криминального чтива». По словам Турман, фильм действительно ощущался каким-то особенным и необычным, но при этом он не был масштабным.

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Ума отметила, что даже по сценарию ощущалось, насколько картина получилась необычной и цепляющей, но она не ожидала от фильма настолько большого успеха.

Я понимала, что это нечто особенное — это чувствовалось по сценарию, по его уникальности, но это был относительно небольшой фильм.

«Криминальное чтиво» вышло в 1994 году и стало культовым.