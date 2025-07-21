«Слишком некрасива»: кого Голливуд не хотел видеть на экране

Киноиндустрия десятилетиями диктует жесткие стандарты внешности. И даже сегодня актрисам приходится бороться с предвзятым отношением. Тем ценнее истории тех, кто вопреки критике смог доказать, что талант важнее клише.

В начале своей карьеры Риз Уизерспун слышала одно и то же: «Ты слишком низкая, недостаточно красивая, да и умом не блещешь». Продюсеры и кастинг-директоры отказывали ей снова и снова. Но Риз не сдалась – и в итоге доказала, что упорство важнее шаблонов.

Самые сумасшедшие поступки голливудских актеров

Кира Найтли столкнулась с другим видом давления. Уже будучи знаменитой, она регулярно становилась объектом обсуждений. СМИ критиковали ее худобу и зубы, пытаясь доказать, что ей нет места в индустрии. Но это не помешало ей стать одной из самых узнаваемых актрис своего поколения.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.