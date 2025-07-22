Умерла звезда сериала «Декстер»

Погиб Малкольм-Джамал Уорнер, американский актер кино и сериалов, режиссер, сценарист, продюсер и подкастер. В августе ему могло исполниться 55 лет.

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Как передает People, артист утонул во время купания, поехав с семьей на отдых в Коста-Рику. Информация подтверждена изданию источником.

Инцидент произошел 20 июля у побережья страны, как сообщили в полиции Коста-Рики. Артист попал в сильное течение и захлебнулся.

Малкольм-Джамал Уорнер родился в 1970 году в Джерси. Снимался с начала 1980-х.

В фильмографии - более 85 отметок: "Принц из Беверли-Хиллз" с Уиллом Смитом, "Тайсон", "Путешествие в параллельные миры" (Sliders), "15 минут славы" с Де Ниро, "Декстер", "Сыны анархии", "Американская история ужасов" (18+). На множестве проектов работал как режиссер.