Мария Кожевникова объяснила, почему вернулась в сериал «Универ»

В начале июля стало известно, что в сериале «Универ. 15 лет спустя», который выступит продолжением «Универа. 13 лет спустя», к роли Аллы Гришко вернётся Мария Кожевникова. Она играла героиню в старом «Универе», а в «Новую общагу» не перешла.

© Чемпионат.com

Недавно Мария дала интервью, в котором рассказала о своём возвращении к роли Аллы. По словам актрисы, её раздражало слово-паразит Аллы, которое она всегда использовала, — это слово «пипец». Кожевникова надеется, что оно не перейдёт в «Универ. 15 лет спустя».

«Я до этого сериала играла в болливудском кино, исполняла роль русской героини. Потом меня пригласили на съёмки "Универа". Конкуренция была просто невероятной — вся стена была увешана портретами девушек, которые пробовались на роль Алки. Но я не могла бросить полный метр, в котором играла, и уехать в Москву. И мне одна женщина дала дельный совет: твой проект от тебя никуда не уйдёт. Представляете, спустя две недели меня снова пригласили, и выяснилось, что съёмки перенесли, и я как раз попала в последний вагон, что называется».

А ещё в новом сезоне появится Настасья Самбурская, которая повторит роль Кристины, — в «Универе. 13 лет спустя» её не было из-за конфликта, связанного с гонораром.