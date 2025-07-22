Скончался актер из «Мести Розовой Пантеры»

На 82-м году жизни скончался легендарный американский хореограф, актёр и вокалист Чарльз Огинс. О его кончине 19 июля сообщает The Daily Mail, причина смерти не раскрывается.

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Чарльз Огинс родился в 1943 году в Виргинии. Прославился как как постановщик танцев для мюзиклов, в 1991 году получил Премию Лоренса Оливье как лучший театральный хореограф. Заведовал кафедрой танца в Школе искусств Дюка Эллингтона в Вашингтоне.

Среди киноработ - "Месть Розовой пантеры", "Красный карлик", "Верзила", "Семёрка Блейка", "Столичный город".