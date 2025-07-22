Умер актер из хоррора «Захватчики с Марса»

18 июля ушел из жизни Джимми Хант, знаменитый бывший американский актер-ребенок театра, кино и сериалов, певец.

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Джимми родился в Лос-Анджелесе в 1939 году, впервые появился на экране в 1947-м, и все свои наиболее известные роли сыграл ребенком и подростком.

Среди его экранных партнеров был Рональд Рейган.

Играл в театре, в том числе - в Лондоне, в некоторых фильмах Хант пел.

Некролог 21 июля публикует THR. Хант умер в госпитале в Калифорнии после перенесенного сердечного приступа. Об этом изданию рассказала невестка артиста.

В списке Джимми Ханта - "Песнь любви", "Западня", "Святые сестры", "Бродяга в седле", "Тень на стене", "Одинокая рука", культовый классический сайфай-хоррор 1953 года "Захватчики с Марса".

В 1986-м Тоуб Хупер снял ремейк картины - там Хант сыграл шефа полиции. Лента была номинирована на две антипремии "Золотая малина".

Полная фильмография актера, включая появления в телешоу, - около полусотни отметок.