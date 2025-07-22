Антон Богданов рассказал о молодости, кино и отношениях со знаменитым пасынком

Прокат комедии «Герои анекдотов» Андрея Никифорова начнется 24 июля. Главную роль в ленте исполнил Антон Богданов. «Вечерняя Москва» поговорила с артистом.

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— Антон, как работалось с жанром анекдота в кино?

— Сейчас анекдоты уже не такие, какие были в моем детстве. Работая над проектом, я с теплотой вспомнил многих героев, которые есть в фильме: Вовочку, Чукчу, Тещу, Нового русского, Василия Ивановича... Они вызывают умиление и улыбку. У каждого из них в фильме есть самостоятельная линия. Сам же я играю рассказчика.

— Герои анекдотов — персонажи шаблонные. Как справлялись с этим в кино?

— Мне кажется, шаблонности у нас как раз в меру, ведь все артисты тщательно прорабатывали свои линии.

— Какой юмор ближе вам?

— Умный. Когда в шутке есть некая отсылка к известной личности, факту, фразе. Такой юмор, в котором есть интеллектуальная подоплека.

— Каких ваших проектов может ждать зритель?

— Я со школы стремился стать режиссером, но актерство затянуло. Теперь снимаюсь не так часто, работаю над проектами как режиссер и продюсер. В этом плане назову нашу военную драму «Красавица», детский фильм «Иван Семенов». Актерский опыт же помогает понять базу. Так, порой объясняю артистам, чего хочу в кадре, показываю это самостоятельно. Не все считают, что это правильно. Но Виктор Сухоруков, когда мы работали, сказал, чтобы я никого не слушал, что показ помогает. А ему я доверяю.

— Почему вас привлекала режиссура?

— Я был «пацаном с района», но всегда хотел заниматься творчеством. Актерство меня настораживало, я думал, что все там странные ребята. И убедился в этом, когда поступал на режиссуру в Перми. Сам в спортивном костюме, а вокруг ребята с шарфами, в беретах, с гитарами...

— Вы воспитываете пасынка, молодого актера Леона Кемстач. Даете ему актерские советы?

— Перед «Словом пацана» что-то подсказывал, разъяснял, ведь ребята времени, показанного в сериале, слава богу, не застали. Помогал погрузиться в атмосферу. Что касается будущих проектов, наверное, советы кончились, ведь я уважаю своих коллег — актеров, режиссеров и не буду лезть на чужую поляну. Но, конечно, я могу подсказать на этапе выбора проектов: какой режиссер толковый, какая команда сильная.

— Как находить общий язык с подростком?

— С детьми обязательно надо разговаривать. Причем не с наставнической, а с дружеской позиции. Да, бывают моменты, когда нужно срочно пресечь что-то, у чего могут быть неприятные последствия. Но вечером, в расслабленной обстановке, обязательно надо не торопясь все объяснить.

— Вы сами с детства увлекались активным видом отдыха и спортом. Сейчас есть на это время?

— Честно, практически нет. Но я состою в мотоклубе, и мотовыезды на три-четыре дня в моем графике еще есть. Правда, и они порой срываются из-за занятости.

— О чем вы мечтаете? От чего хотели бы избавиться?

— Избавиться хотел бы от гиперответственности и научиться делегированию обязанностей. Все еще живу по принципу: «Хочешь сделать хорошо — сделай это сам». И, конечно, хочется смонтировать наши фильмы так, чтобы привлечь зрителей в кинотеатры.

ДОСЬЕ

Антон Богданов родился 23 ноября 1984 года в Кировске, Мурманская область. Окончил Пермский государственный институт искусства и культуры, специальность «режиссер массовых мероприятий». Дебютировал в кино в 2010 году в сериале «Реальные пацаны». В его фильмографии более 35 ролей в кино и сериалах, включая «Огонь», «Кракен», «Чемпион мира» и другие.

В ФОКУСЕ

Как умеет играть хулиган

Среди наших актеров немало тех, кто «воспитывался» на улице.

Александр Абдулов

С детства был дворовым хулиганом. Маленький Саша приносил множество неприятностей родителям: то окно в доме разобьет, то кинет в прохожего водяную бомбочку. Несмотря на склонность к такому поведению, мальчик увлекался музыкой и даже сам мастерил гитары из подручных средств. Если бы он только знал, насколько талантливым актером станет в будущем.

Прима Малого драматического театра была настоящей задирой в подростковом возрасте. Когда роди тели уезжали на гастроли, девочка устраивала дома шумные вечеринки. А еще Лиза часто ввязывалась в драки.

Когда отца девочки посадили, матери пришлось торговать на рынке. В холодильнике не всегда была еда, а одежду ей приходилось донашивать за братом. Из-за этого девочка сталкивалась с насмешками со стороны одноклассников. Вскоре издевательства ровесников переросли в настоящую травлю и маленькой Насте пришлось отвечать на нападки.

Со второго класса начал прогуливать уроки и несколько раз оставался на второй год. Через пару лет его исключили из пионеров за хулиганство. В подростковом возрасте он не пропускал ни одной потасовки, но все равно интересовался театром. Днем он гулял с дворовой шпаной, а вечером бежал в Вахтанговский и Малый. Именно это увлечение привело актера к успеху.