Звезда фильма «Бэйб» рассказал, как картина изменила его жизнь

Актер Кромвелл перестал есть мясо после съемок в фильме о поросенке Бэйбе
Американский актер Джеймс Кромвелл признался, что перестал есть мясо после съемок фильма о говорящем поросенке-пастухе «Бэйб-четвероногий малыш». О том, как картина кардинально поменяла его жизнь, 85-летний артист рассказал в беседе с The Guardian.
Сыгравший роль фермера Хоггетта Кромвелл вспомнил, как на второй день съемок пришел на обед раньше всех.
«И все животные, с которыми я работал тем утром, были на столе: разделанные, в виде фрикасе, зажаренные и припущенные. Именно тогда я решил стать веганом», — делится он.
Актер добавил, что единственный негативный отзыв о «Бэйбе» услышал от женщины, которая сказала, что фильм разрушило ее отношения с дочерью.
«Раньше они вместе наслаждались бургерами, а теперь ее дочь не ест животных. Я подумал: «Если ваши отношения строились на этом, они все равно были отстойными!» — смеется Кромвелл.