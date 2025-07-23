Айк Баринхолц может сыграть Илона Маска в фильме с Юрой Борисовым

Издание Variety сообщило, что актёр Айк Баринхолц («Горе-творец») может сыграть в фильме Artificial («Искусственный»). Артист ведёт переговоры с компанией Amazon насчёт роли миллиардера Илона Маска.

© Чемпионат.com

Картина расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу организации разработчиков искусственного интеллекта OpenAI внезапно уволили, а затем также внезапно вернули обратно спустя несколько дней.

В фильме сооснователя компании OpenAI Илью Суцкевера сыграет Юра Борисов («Анора»). Ранее стало известно, что в картине также снимется Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»). Режиссёром ленты выступит Лука Гуаданьино — автор знаменитой драмы 2024 года «Претенденты». Дата премьеры новой картины пока неизвестна.