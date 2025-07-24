Умер актер из сериала «Карнавал»

Умер американский актер Рене Кирби. Ему было 70 лет - Кирби родился в 1955-м в Вермонте.

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В первую очередь Кирби известен по комедии 2001 года братьев Фаррелли "Любовь зла". В 2003-м он еще раз снимется у братьев - в "Застрял в тебе". Также на счету артиста вероломно закрытый сериал "Карнавал", один из шедевров малого экрана первой половины нулевых.

О кончине Рене, который последние два месяца провел в больнице в родном штате, сообщил его брат Джон. Об этом пишет People. Рене Кирби, родившийся с расщеплением позвоночника, по словам Джона, имел проблемы с пищеводом, почками, а также лечился от инфекции.

Расщепление позвоночника - врожденная аномалия развития позвоночного столба, которая характеризуется недоразвитием одного позвонка или нескольких и неполно закрытым позвоночным каналом.

Сестра артиста Шерил рассказала, что Рене удалось победить рак горла, но в ходе лечения мужчине пришлось удалить гортань и он полностью утратил способность говорить.