Скончался актер из сериала «Мосгаз» Валерий Смирнов

Ушел из жизни Валерий Смирнов, советский и российский актер театра, кино и телевидения, заслуженный артист РФ. Это произошло накануне.

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Смирнов родился в 1945 году. В 1966-м окончил Ярославское театральное училище. Служил в Ярославском ордена Трудового Красного Знамени драматическом театре имени Волкова, Великолукском драматическом театре, Гомельском областном драматическом театре. С 1987 года - вновь артист Волковского театра Ярославля.

В сценическом портфолио исполнителя - десятки постановок: "Доходное место", "Мнимый больной", "Родственники" Брагинского и Рязанова, "Свидание в предместье" Вампилова, "Судья и палач" Дюрренматта, "Свои люди - сочтемся", играл Осипа в "Ревизоре" и Короткова в "Живом трупе" Льва Толстого.

В фильмографии - около двух десятков пунктов: "Морфий" Балабанова, "Котовский", "Огуречная любовь", "Цена жизни", "Земский доктор", "Кодекс чести", "Мосгаз", "Ростов". Последнее появление - в комедии 2020 года с Нагиевым и Иваном Янковским "Не лечи меня".

О смерти своего артиста сообщили сегодня в пресс-службе Волковского театра.