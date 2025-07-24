Скончалась режиссер Лиана Черепанова

Советский и российский режиссер документального кино Лиана Черепанова в субботу, 19 июля, скончалась в возрасте 95 лет. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в Союзе кинематографистов России.

В 18 лет ее приняли в качестве лаборантки в Восточно-Сибирскую студию кинохроники. Черепанова начинала свою карьеру с монтажа негатива и в результате стала режиссером документальных фильмов, проработав на студии почти 50 лет. Она училась у советского режиссера Михаила Авербаха.

— За многолетнюю и безупречную работу Л. Н. Черепанова неоднократно награждалась почетными грамотами Госкино РСФСР и Госкино СССР, ЦК профсоюза работников культуры, юбилейной медалью «За добросовестный труд», медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда». Л. Н. Черепанова — «Отличник кинематографии СССР» (1968-й), заслуженный работник культуры РФ, — говорится в сообщении.

За свою карьеру постановщица сняла более 50 документальных и научно-популярных фильмов, смонтировала более 300 киножурналов «Восточная Сибирь», в том числе 48 спецвыпусков, передает Telegram-канал союза.