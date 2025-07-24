Нонна Гришаева рассказала, как совмещает карьеру в кино и семью

День рождения отметила 21 июля художественный руководитель театра РОСТА в Царицыно Нонна Гришаева. «Вечерняя Москва» побеседовала с заслуженной артисткой России.

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— Нонна, Театр РОСТА считается одним из самых популярных театров для детей и юношества. Только что вы закрыли очередной сезон. Чем радовали в нем зрителей?

— Сезон получился насыщенным, не обошлось без сюрпризов и открытий. Сначала мы выпустили чудесную музыкальную сказку «Фрекен Сталь» в постановке Валерия Архипова. Потом приступили к выпуску «Ежика в тумане» Аркадия Черкашина. А открытие произошло в третьей премьере прошедшего сезона. Мы показали «Отцы и дети» Ивана Тургенева в постановке Ирины Керученко. Наш артист Кирилл Водолазов сыграл главного героя Евгения Базарова и абсолютно заслуженно был удостоен премии «Человек большого роста», которую мы всегда вручаем на закрытии театрального сезона. В этой постановке он сделал большой шаг в профессии. А на спектакль «Отцы и дети» можно и нужно приводить школьников, ведь это школьная программа и вечная тема. Его будет интересно смотреть всем — не только подрастающему поколению, но и педагогам. «Отцы и дети» отвечают на многие вопросы.

— Главная мысль романа Тургенева — конфликт мировоззрений разных поколений. Приходилось ли вам лично сталкиваться с подобным?

— Слава богу, у меня не возникало проблемы «отцов и детей» — ни с дочкой, ни с сыном. Я старалась быть своим детям не родителем, а другом. Я считаю очень важным, чтобы ребенок в любой ситуации понимал, что маме можно рассказать абсолютно все и она всегда придет на помощь. Что касается конфликта мировоззрения поколений — тема вечная, ведь все когда-то были молодыми, но почему-то многие с возрастом про это забывают и со временем превращаются в брюзжащих и недовольных молодежью стариков. Нужно помнить о том, что ты тоже когда-то был юным. А молодым парням и девчонкам, в свою очередь, — стараться прислушиваться к взрослым, имеющим жизненный опыт, хотя бы для того, чтобы избегать возможных ошибок...

— Вы называете себя сильной женщиной. В чем это проявляется?

— Сильная женщина — она независимая. Лично я не люблю и не умею просить что-либо. Для меня независимость и есть мое проявление силы. Жить с этим не тяжело. Наоборот, проще. И я никогда не хотела чувствовать себя слабой. Что касается художественных руководителей театров, на мой взгляд, есть замечательные примеры как раз таких сильных женщин, которые со своими обязанностями справлялись и справляются прекрасно. Это и Галина Волчек в «Современнике», и Тереза Дурова в «Театре на Серпуховке», и Генриетта Яновская в Московском театре юного зрителя...

— Вы много работаете: руководите театром, выходите на сцену, снимаетесь в кино и участвуете в различных ТВ-проектах. Как удается совмещать профессиональную деятельность и дом?

— Мне всю жизнь помогала мама, а сейчас это делают домработница, свекровь и другие родственники. Я действительно много работаю. Для того чтобы выспаться, нужно ведь часиков восемь. У меня же получается пять-шесть. А восстанавливаю силы обычно где-нибудь на море. Оно и солнце — мои подзарядные устройства. Все 30 лет, что я живу в Москве, мне сильно их не хватает. А мое самое главное место силы — родная Одесса. Я мечтаю, чтобы поскорее закончилась война и я могла бы приехать в любимый город.

— В каком настроении вы обычно встречаете очередной день рождения?

— Оно бывает разным, но в основном радостным, потому что рядом со мной семья и друзья. А самый чудесный подарок на день рождения я получила четыре года назад от мужа. Он устроил в Одессе целый квест по значимым местам моего детства и юности и собрал всех близких мне людей. Это было невероятно! Тот день стал одним из самых счастливых в жизни. Не забуду никогда!

— Со своим супругом, актером Александром Нестеровым, вы вместе почти 20 лет. Считается, что двум творческим людям ужиться непросто…

— Может, как раз потому, что мы люди творческие, нам вместе интересно и нескучно. И служим мы одному театру. Саша спектакли ставит, я у него играю. И дома о работе, конечно, говорим. Даже когда в чем-то не согласны, спорим, но и прислушиваемся друг к другу.

— Вы из тех женщин, которые выглядят моложе своих лет. Как у вас это получается?