Зрители в России назвали любимых комедийных актеров

Жители России рассказали о своих предпочтениях в комедийном жанре. Исследование провели аналитики компании МТС, опросив россиян в возрасте от 25 до 55 лет.

Как выяснилось, подавляющее большинство - 92% - любят комедии, причём женщины чаще всего (47%) - романтические, а мужчины (35%) - "чёрные". Ситкомы одинаково популярны и у тех, и у других (31% женщин и 30% мужчин их смотрят).

Любимым комедийным актёром оказался Павел Деревянко (выбор 36% опрошенных). На втором месте - Николай Фоменко (20%). Замыкает тройку Никита Кологривый.

Среди актрис лидирует Марина Федункив (46%), особенно у женской аудитории (её выбрали 55% женщин и 36% мужчин). Мужчины же предпочитают Яну Кошкину (25% против 10% у женщин).