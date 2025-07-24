Главный злодей «Фантастической четверки» бросил вызов «Супермену»

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у исполнителя роли Галактуса в «Фантастической четвёрке: Первые шаги» Ральфа Айнесона. Он рассказал, как отреагировал на Николаса Холта в роли Лекса Лютора из нового «Супермена».

© Чемпионат.com

Актёр отметил, что подружился с Холтом на съёмках фильма «Носферату». После этого артисты сыграли двух злодеев в супергеройских картинах, и Айнесон решил пошутить на этот счёт. Он отправил Холту сообщение, в котором говорилось, что тот сыграл величайшего супергеройского злодея всех времён. От себя Айнесон добавил фразу-вызов.

Я отправил Холту сообщение с постом из социальных сетей, в котором говорилось, что он сыграл величайшего суперзлодея всех времён, и добавил: «Подержи моё пиво». В ответ он рассмеялся и сказал: «Это несправедливо. Ты — космическое существо, а я всего лишь простой парень».

Айнесона в роли Галактуса можно увидеть в новом фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги», премьера которого состоялась 24 июля. «Супермен» режиссёра Джеймса Ганна с Николасом Холтом, воплощающим на экране Лекса Лютора, вышел в кинотеатрах 11 июля.