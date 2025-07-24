Умер актер Генри Шепс, сыгравший в «Шерлоке Холмсе»

Ушел из жизни Генри (Анри) Шепс, родившийся в Лозанне, в Швейцарии, австралийский актер театра, кино и ТВ, артист озвучания. Ему был 81 год. Актер умер 24 июля.

© Российская Газета

О кончине легенды экрана Австралии, лауреата массы наград, сообщает канал 7news. Последние два года ветеран провел в доме престарелых, у него была болезнь Альцгеймера. О своем диагнозе "старческое слабоумие" артист, пока мог, говорил открыто. Близкие официально подтвердили информацию.

Шепс родился в 1943 году в польской семье. В 1938-м его родители бежали во Францию, отец присоединился к Сопротивлению. Анри появился на свет в лагере беженцев, где на тот момент находились его мать и трехлетняя сестра. Когда ему было восемь семья, после череды чудовищных мытарств (ребенок постоянно и тяжело болел), добралась до Австралии.

На сцену начал выходить еще школьником. Актерское мастерство изучал в Сиднее. Первый театральный успех - в 1968 году. На экране Шепс появился годом ранее. В фильмографии - более 80 отметок: популярные в свое время в СССР телепроекты про ручного кенгуру Скиппи, сериалы про Шерлока Холмса 1970-х и 1980-х, "Миссия невыполнима" (сериал), "Все святые".