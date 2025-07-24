Умерла режиссер Лиана Черепанова

19 июля в возрасте 95 лет ушла из жизни советская и российская режиссер, член Союза кинематографистов России Лиана Черепанова.

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Некролог опубликован сегодня на сайте профобъединения.

Лиана Николаевна Черепанова родилась в 1929 году. В 18 лет была принята лаборанткой на "Восточно-Сибирскую студию кинохроники", где прошла творческий путь от монтажницы негатива до режиссера документальных фильмов, далее проработав на студии почти полвека.

Черепанова сняла более пятидесяти документальных и научно-популярных фильмов, смонтировала более трехсот выпусков киножурналов "Восточная Сибирь".

За многолетнюю работу Лиана Черепанова неоднократно награждалась грамотами Госкино РСФСР и Госкино СССР, ЦК профсоюза работников культуры, Черепанова - "Отличник кинематографии СССР" и заслуженный работник культуры РФ.