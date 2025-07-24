Павла Деревянко сравнили с Андреем Мироновым

Павел Деревянко обладает яркой харизмой и талантом, что делает его незаменимым актером для многих проектов, а Сергею Бурунову появление в комедиях скорее навредило, заявил НСН кинокритик Роман Григорьев.

Павел Деревянко абсолютно по праву назван самым ярким комедийным актером в России, отметил в беседе с НСН кинокритик Роман Григорьев.

Россияне назвали любимыми комедийными актерами Павла Деревянко и Марину Федункив, следует из опроса аналитиков МТС. Уточняется, что также респонденты выделили среди любимых артистов комедии Николая Фоменко, Никиту Кологривого и Яну Кошкину. Григорьев допустил, что Деревянко заслуженно занял лидирующую позицию в рейтинге.

«Жанр комедии очень популярен, но мне кажется, его время пока еще не пришло. Что-то выходит на экраны, но по-настоящему раскрыться авторам в жанре комедии мешает нынешняя внутриполитическая ситуация. Деревянко - комедийный актер. Он часто играет современных молодых мужчин, которые должны крутиться, чтобы добиться результата. Деревянко мне нравится, зритель давно его знает, он обладает своей харизмой. Актер становится старше, но несмотря на годы, его все равно постоянно зовут сниматься в сериалах и кино, потому что трудно кем-то заменить. Есть формат актера в районе 30 лет, что-то симпатичненькое, но невыразительное. Таких много, а Деревянко один из немногих, кого по таланту можно было поставить в один ряд, например, с Андреем Мироновым», - пояснил он.

Как добавил собеседник НСН, талантливым актером, которого часто можно встретить в комедиях, является и Сергей Бурунов. Однако ему жанр скорее навредил.

«То, что мы сегодня не видим в списке Сергея Бурунова не гарантирует, что он не будет там через год. Мне кажется, без работы этот актер не сидит. Однако его масштабная популярность для меня была удивительна. Он на ужимках и приколах выезжал одно время, вырвался в суперзвезды, но, к сожалению, пока мы не видим его серьезных работ. Возможно, жанр комедии ему навредил. Он замечательный, очень одаренный и талантливый актер. Образ сотрудника полиции, который за ним закрепился, возможно, лишил его дороги к более интересным работам. Актер – заложник профессии, что предлагают, то и играет», - заявил кинокритик.

Ранее сообщалось, что к пятерке самых ярких примеров мужской дружбы на киноэкране россияне относят Ивана Янковского и Тихона Жизневского, которые запомнились по совместной работе в сериалах «Топи» и «Преступление и наказание». При этом лидирующее место в этом рейтинге заняли Вин Дизель и Пол Уокер, которые запомнились по франшизе «Форсаж», напоминает «Радиоточка НСН».