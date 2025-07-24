Многие имена голливудских звезд на русском звучат иначе, чем в оригинале. Например, Скарлетт Йоханссон в действительности – Джохэнссон. Ее фамилия датского происхождения, и на английском она произносится с твердым началом и акцентом на первый слог.

Имя актера Хоакина Феникса, известного по фильму «Джокер», на испанском звучит как Уакин. А фамилию Деми Мур принято произносить как Морр, с растянутым звуком «о».

«Слишком некрасива»: кого Голливуд не хотел видеть на экране

Искажения появляются из-за особенностей русской транскрипции. При этом сами звезды редко делают на этом акцент, многие спокойно воспринимают адаптированное звучание. Однако если хочется говорить правильно, стоит сверяться с оригинальными интервью или официальными презентациями.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.