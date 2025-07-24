Умер британский актер Тони Пирс

Ушел из жизни Тони Пирс, британский актер кино, сериалов и "мыльных опер", продюсер.

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В первую очередь артист известен по шоу "Улица коронации", где на протяжении многих лет появлялся в разных ролях.

О кончине 78-летнего актера сообщили в его компании Tony Peers Ltd., не вдаваясь в детали.

Пирс родился в 1947 году в Ланкашире. Карьеру начал в 1960-х.

Среди его проектов - "Ферма Эммердейл", "Бабье лето", оригинальный сериал "О всех созданиях - больших и малых", первая экранизация книг Джеймса Хэрриота, "Танцующая королева" с Хеленой Бонэм Картер, "Метод Крекера", "Шутки в сторону", "Лос-Анджелес без карт" (интернациональная комедия с Дэвидом Теннантом) и другие.