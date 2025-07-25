Умерла актриса и певица Эмили Кранц

22 июля ушла из жизни Эмили Кранц, мексиканская артистка американского происхождения, актриса кино, ТВ и варьете, певица и танцовщица. Ей было 82 года.

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Некролог публикует El Circulo Beatle.

Кранц родилась в Аризоне в многодетной семье с немецкими корнями. С десяти лет выступала как танцовщица и певица. Подростком начала петь на радио. В тринадцать дебютировала на ТВ - с успехом, поэтому семья перебралась в Лос-Анджелес: чтобы дочь могла развивать карьеру.

Кранц пела в составе группы Чака Рио в Лас-Вегасе и с группой Orleon в Мексике, в начале 1960-х сформировавшись как мексиканская исполнительница.

С 1963-го снималась в кино: "Легенды Мексики", "Скрытая страсть", "Шторм", "Я пойду по твоим стопам" и другие фильмы, сериалы и теленовеллы.