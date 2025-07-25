Актер Игорь Чехов рассказал, чем привлекла его Юлия Топольницкая

Актер и резидент Comedy Club Игорь Чехов стал гостем в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба канала ТВ-3.

© Газета.Ru

Приготовив легкий афродизиачный салат «Морской бриз» с креветками и кальмарами, он поделился историей любви со своей супругой — актрисой Юлией Топольницкой.

С Топольницкой он познакомился на порожках театрального ВУЗа, куда они оба поступали.

«Я увидел девушку со светлыми кудряшками в платье и на высоченных каблуках. Кто-то сказал Юле, что предпочтение отдают высоким актрисам, она все время поступления ходила на каблуках», — говорит Чехов.

Он также признался, что Топольницкая привлекла его намеренно вызывающей одеждой — она очень ярко одевалась.