Фанаты раскритиковали образ Мерил Стрип со съемок «Дьявол носит Prada 2»

В сети возмутились деталью образа Мерил Стрип со съемок фильма «Дьявол носит Prada 2»
В сети возмутились деталью образа актрисы Мерил Стрип со съемок фильма «Дьявол носит Prada 2». Соответствующий пост появился в аккаунте Pop & Hot Culture в соцсети X (бывший Twitter).
На размещенных кадрах героиня Миранда Пристли, роль которой исполняет артистка, предстала в персиковом пальто, фиолетовой блузке и черных солнцезащитных очках. При этом автор аккаунта обратил внимание, что она взяла с собой блестящую розовую бутылку для воды.
«Миранда Пристли несет чашку в стразах», — отметил юзер.
© Lenta.ru
Пост набрал более пяти миллионов просмотров. Другие пользователи также высказались об указанном аксессуаре.
«Миранда никогда бы этого не сделала!», «Что следующее? Лабубу?», «Что-то мне подсказывает, что они собираются испортить фильм», «Стилист заслуживает пожизненного заключения в тюрьме», — заявили они.