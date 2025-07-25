Фанаты раскритиковали образ Мерил Стрип со съемок «Дьявол носит Prada 2»

В сети возмутились деталью образа актрисы Мерил Стрип со съемок фильма «Дьявол носит Prada 2». Соответствующий пост появился в аккаунте Pop & Hot Culture в соцсети X (бывший Twitter).

На размещенных кадрах героиня Миранда Пристли, роль которой исполняет артистка, предстала в персиковом пальто, фиолетовой блузке и черных солнцезащитных очках. При этом автор аккаунта обратил внимание, что она взяла с собой блестящую розовую бутылку для воды.

«Миранда Пристли несет чашку в стразах», — отметил юзер.

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Пост набрал более пяти миллионов просмотров. Другие пользователи также высказались об указанном аксессуаре.