«Попала в удивительное место — монастырь». Как «Счастливы вместе» изменили Бочкареву

Девятнадцать лет назад стоило только услышать песню «Кто тебе сказал?», сразу становилось понятно — сейчас на экране появится Наталья Бочкарева в образе Даши Букиной. Но после того как сериал закрыли, оказалось, что и песня актрисы спета. Пока ее коллеги перебирались в другие проекты, места Наталье нигде не находилось. Десять лет потребовалось актрисе, чтобы снова попасть в прайм-тайм, но теперь она уже не играет умудренную жизнью мать, она в этой роли живет.

© скриншот из сериала «Счастливы вместе»

«Я так и знала, что тебе слабо»

Наталья Бочкарева родилась в Горьком, ныне Нижнем Новгороде. Ее родители — рабочий автомобильного цеха ГАЗа и бухгалтер. Несмотря на небогатое детство, Наталья вспоминает его с радостью: как собирала яблоки в огороде для шарлотки, ходила с отцом за грибами и училась варить уху из только что выловленной рыбы прямо у реки.

Наталья росла бойкой девочкой, которая, кроме рисования и танцев, занималась дзюдо и в любой момент могла постоять за себя.

— Был такой случай, когда глаз у человека выпал, — признавалась Наталья. — Я дзюдо занималась. Однажды на уроке изо в школе я мальчика «пам» о парту головой, и всё. Приставал очень долго.

Родители верили, что дочь пойдет по стопам матери и получит профессию бухгалтера, но после школы в жизнь Натальи вмешалась ее тетушка. Однажды, проходя мимо театрального училища, она бросила Наталье вызов:

— Она меня буквально начала провоцировать: «А слабо тебе пойти и попробовать пройти три тура?» Я думаю, да вот возьму и пройду. И пошла! — вспоминает Бочкарева.

В Нижегородском театральном училище Наталья Бочкарева увидела Олега Табакова, который приезжал на творческие встречи. Девушка не испугалась, а подошла к артисту и прямо сказала, что хочет у него учиться, на что он философски ответил:

— Ну давайте недельки через две приезжайте, и мы посмотрим.

Бочкаревой дважды повторять не нужно было. Через две недели, в шесть утра она уже ждала у охраны МХАТа.

Студенческие годы Натальи были непростые. Денег было мало, приходилось сильно экономить. Семью будущая актриса видела редко и скучала, а когда Бочкаревой было 19 лет, ее мама скоропостижно скончалась от сердечного приступа после сильного волнения.

— Мама пошла к квартирантам, чтобы взять у них плату за аренду недвижимости, но у них была какая-то гулянка, поэтому ей нагрубили, выставили из квартиры. Она так переволновалась и упала прямо около входной двери в нашем подъезде, — вспоминает Наталья.

Через пять лет ушел из жизни и отец Бочкаревой, так и не оправившись от потери любимой.

— Честно признаюсь, это был мой личный апокалипсис, самый страшный день, — делилась актриса.

После утраты Наталья вернулась в Москву. Она продолжила учебу и через год встретила мужчину, который помог ей забыть одиночество.

«Непросто было в 24 года сыграть 45-летнюю женщину»

Когда Наталье было 20 лет, она ехала в поезде в Москве и на нее напали два хулигана. Актриса и сама была способна дать отпор кому угодно, но не успела она опомниться, как ей на выручку пришел незнакомый мужчина, который, как рыцарь, спас даму из беды и позвал на свидание.

Незнакомец оказался 33-летним адвокатом Николаем Борисовым, который не знал, как познакомиться с Бочкаревой, поэтому попросил брата и водителя разыграть небольшую сценку. Наталья оценила креативный подход и смелость мужчины, и между ними завязался роман.

Николай и Наталья встречались семь лет, и всё это время им приходилось хранить в тайне их любовь, потому что Борисов был женат и не хотел уходить из семьи. Кроме проблемы, что приходится с кем-то делить любимого мужчину, Бочкарева страдала, что не может родить любимому ребенка — в 22 года ей поставили диагноз «бесплодие».

В 2006 году у Натальи появился шанс переключиться от своих проблем и обрести долгожданную семью, правда, пока только на экране. Она получила роль Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе» (16+). Кастинг был непростым — Наталья проходила его трижды, и сначала на роль утвердили другую актрису. Однако через время шоураннеры посчитали, что именно Наталья идеально вписывается в образ эксцентричной домохозяйки.

— Конечно, непросто было в 24 года сыграть 45-летнюю женщину, но именно благодаря этому моменту мне удалось вырасти не только профессионально, но и внутренне — психологически, — признавалась актриса.

Наталья, не задумываясь, подписала контракт и согласилась, что на время съемок не будет беременеть, но в 2007 году случилось чудо. После долгих лет молитв и просьб Наталья забеременела. Актрису могли попросту заменить, но и здесь удача оказалась на стороне Натальи, и продюсер пошел навстречу.

— Были придуманы сценарные ходы, которые должны были переключить внимание зрителя: например, как Даша объедается конфетами. В итоге многие до сих пор уверены, что я ем много конфет, мне 45, а то и все 50, и я очень толстая, — смеется Наталья.

После рождения сына Ивана Николай ушел из семьи и женился на Наталье. Через год у актрисы появилась дочь Мария. Однако вскоре после этого она столкнулась с новой проблемой — лишним весом.

— Вторая беременность у меня наступила через четыре месяца после рождения первого ребенка, поэтому у меня всё это прибавлялось и прибавлялось. В итоге я весила 60 килограммов и набрала еще столько же, — поясняет Наталья.

Чтобы вернуться в прежнюю форму, актриса не стала полагаться только на себя и отправилась на шоу, где ей помогли похудеть.

— Я участвовала в «Танцах со звездами» (12+) и интернет-проекте с фитнес-клубом, где я на глазах у зрителей должна была соблюдать целый комплекс мер по похудению, — раскрывает все карты Бочкарева. — Я специально не упоминаю термин «диета», потому что диета в переводе с греческого обозначает «образ жизни». После этого проекта правильное питание — мелкое, дробное, раздельное и частое — стало для меня образом жизни.

«Никогда не было никаких запретов»

Два года в жизни Натальи всё было расписано: шесть дней в неделю она пропадала на съемках «Счастливы вместе», а оставшееся время проводила с любимым мужем и детьми. Но в 2010 году Николай не выдержал, что экранная семья и постоянные гастроли получают намного больше времени, чем реальная, и пара распалась.

Бочкарева еще четыре года хранила в тайне, что воспитывает двух детей одна и не получает алиментов от бывшего мужа.

— В воспитании он не участвует. При этом у нас никогда не было никаких запретов относительно общения детей с отцом, другое дело, что ребята сами в какой-то момент не захотели, — признавалась Наталья нашим коллегам из издания «СтарХит».

В 2013 году сериал, которому Наталья отдала семь лет своей жизни, закрыли. Она не расстроилась, так как была уверена, что найдет новую работу. Однако режиссеры не видели в ней никого, кроме Даши Букиной. Тогда Бочкарева взялась за освоение новых горизонтов. Она получила режиссерское образование на Высших курсах сценаристов. Ее дебютной работой стала мистическая драма «Свободный день» (16+), которую показали в 2016 году на Каннском кинофестивале.

В этот же период Наталья рисовала картины, открыла собственную актерскую школу-студию для детей, вдохновленная опытом Олега Табакова, и писала музыку. Но всё это приносило лишь деньги и радость актрисе, но не былую популярность.

«Я попала в удивительное место — монастырь»

В 2019 году имя Бочкаревой снова всплыло в новостях, но не так, как ей хотелось бы. В интернете появилось видео, на котором в ее машине полицейские обнаружили запрещенные вещества. Сначала Бочкарева отрицала обвинения и называла видео фальшивкой. Однако позже она призналась, что покупала, но сама их не употребляла. Суд оправдал ее и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Оказалось, что самые страшные суды ждут Бочкареву только впереди. Остатки поклонников писали Наталье гневные письма и обвиняли во вранье. Студия, где Наталья проводила уроки своей актерской школы, разорвала с ней контракт. Бочкарева переживала, она сильно похудела, и у нее парализовало половину лица.

— Я перестала что-либо комментировать и предпочла уйти в тень, поскольку переживала даже не о своей репутации! Переживала о детях, которые мне доверились, которые учатся в нашей школе и без которых я реально уже не представляю свою жизнь! Я берегла не карьеру, я боролась за свое детище.

Непростой период Наталье помогли пережить дети и любимый человек. На тот момент она год была в отношениях с бизнесменом Романом. В 2020 году мужчина сделал ей предложение, а уже через три года Наталья родила ему сына Александра.

— Для меня этот ребенок — чудо. Был мой день рождения. Я попала в удивительное место — монастырь Александра Свирского. Я туда приезжала несколько раз, мне очень хотелось приложиться к мощам этого святого. Первая мысль, которая меня посетила, была: хочу чадо. Вот и назвала малыша в честь святого.

После родов старые разговоры и обвинения в адрес Натальи утихли и она вернулась в кино. Ее позвали участвовать в продолжении сериала «Счастливы вместе». В этот период актриса вспомнила о своем бывшем муже Николае, который оставил ее во время съемок 14 лет назад. Наталья подала на него в суд, требуя алименты на детей.

Сейчас актриса ждет решения суда и надеется потратить полученные деньги на высшее образование своих детей, которые не планируют идти по стопам мамы, а хотят посвятить себя точным наукам или языкам.