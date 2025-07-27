Как актриса с русскими корнями покорила Голливуд: лучшие фильмы Хелен Миррен

26 июля 80-летний юбилей отметила английская актриса Хелен Миррен, которая запомнилась зрителю по ролям венценосных особ и сильных женщин. Мало кто знает, что эта леди с идеальной осанкой и благородными манерами имеет русское происхождение по отцу. В день рождения одной из самых запоминающихся актрис нашего времени, "РГ" предлагает вспомнить ее лучшие роли.

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"О, счастливчик" (1973)

В фильме Линдсея Андерсона Хелен Миррен блистательно воплотила образ Патриции- капризной, своенравной и одновременно загадочной дочери богатого магната. Несмотря на ограниченное экранное время, Миррен сумела придать героине глубину и сложность, делая её одной из самых запоминающихся фигур в картине.

Эта роль стала важным шагом для Миррен, ведь она вышла за рамки привычных образов и продемонстрировала умение создавать многогранных женщин на экране.

"Калигула" (1979)

Фильм Тинто Брасса стал культовой и скандальной картиной благодаря своей откровенности и провокациям, немыслимым для своего времени. История жестокого императора Рима сочетает роскошь и безумие, вызвав запреты в некоторых странах. Роль Цезонии, последней жены Калигулы, исполнила Хелен Миррен.

Вопреки историческим данным, её героиня сильная и умная женщина, а не просто украшение при дворе. Особое впечатление производит сцена пира, где Цезония появляется только в золотых браслетах и головном уборе. Миррен привносит в роль глубину и загадочность, делая её одной из самых ярких в своей карьере.

"Королева" (2006)

Хелен Миррен в этом фильме не просто исполняет роль Елизаветы II, она полностью перевоплощается в образ монарха. Её героиня кажется сдержанной и неприступной, но за внешней холодностью скрывается огромная внутренняя сила. Актрисе удалось не только воссоздать облик королевы, но и передать психологические черты: решимость, строгость и преданность долгу.

За это мастерское исполнение Миррен была удостоена премии "Оскар", и заслуженно. Фильм раскрывает личность правительницы с неожиданной стороны. Когда трагедия вторгается в её семейную жизнь, привычная дистанция рушится, и перед зрителем появляется не символ власти, а живая женщина, переживающая боль и сомнения.

Сюжет разворачивается вокруг бывшего агента ЦРУ Фрэнка Мосса. Его мирная жизнь заканчивается, когда на него совершается нападение. Чтобы выжить и узнать, кто за ним охотится, он собирает команду из старых товарищей.

Среди бывших агентов, которые снова берутся за оружие, больше всего запоминается Виктория в исполнении Хелен Миррен. Её персонаж- хладнокровная, элегантная и абсолютно безжалостная шпионка, когда-то служившая в МИ-6. Она управляется с оружием так же изящно, как подаёт чай, и с одинаковым спокойствием может очаровать или уничтожить. Но именно Виктория становится ключевой фигурой: её холодный разум, военное прошлое и почти аристократическая манера вести бой придают всей истории особую остроту.

"Белая птица: Новое чудо" (2023)

Фильм рассказывает историю Джулиана, исключённого из школы за травлю одноклассника. Его бабушка Сара, роль которой исполнила Хелен Миррен, решает поделиться с внуком воспоминаниями о своей молодости в оккупированной Франции во время Второй мировой войны. В суровые времена Холокоста её жизнь спас мужественный юноша.

Хелен Миррен блестяще воплощает образ Сары - не просто бабушки, а сильной и мудрой женщины, она берёт на себя роль рассказчицы и морального наставника. Её проникновенная игра и трогательная речь в конце фильма делают этот спин-офф картины "Чудо" глубоким и трогательным киноопытом, доступным и важным для молодого поколения.