Бен Стиллер снял трогательный фильм о своих родителях

Бен Стиллер возвращается не только к режиссуре, но и к своим корням. Вместе с Apple Original Films он снял документальный фильм о своей семье — «Стиллер и Мира: Ничего не потеряно». Премьера состоится 17 октября в ограниченном прокате, а уже через неделю лента появится на Apple TV+, сообщает People.

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Фильм посвящён жизни и творчеству родителей Бена — комедийного дуэта Джерри Стиллера и Энн Миры, которые десятилетиями смешили Америку. По словам актёра, работа над проектом стала для него способом заново взглянуть на родителей — не только как на родных людей, но и как на культурный феномен.

«Для меня большая честь почтить память моих родителей, какими я их знал в детстве, и взглянуть на них по-новому благодаря работе над этим фильмом», — рассказал Бен.

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Джерри Стиллер, знакомый зрителям по роли отца Джорджа в «Сайнфелде» и другим культовым комедиям, ушёл из жизни в 2020 году, спустя пять лет после смерти Энн Миры в мае 2015-го.

Документалка станет не просто личной хроникой, а попыткой осмыслить влияние дуэта на американскую поп-культуру, стендап и телевидение второй половины XX века.

Тем временем, у самого Бена Стиллера выдался успешный год: его последний режиссёрский проект — сериал «Разделение» — не только получил высокие оценки критиков, но и стал лидером по числу номинаций на «Эмми» в 2025 году.