«Я бы сделала все». Дафни Кин высказалась о возвращении в Marvel

Издание ScreenRant взяло интервью у звезды «Дэдпула и Росомахи» Дафни Кин. Она рассказала о желании вновь сыграть Лору в будущих фильмах Marvel.

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По словам актрисы, персонаж X-23 — одна из самых интересных ролей, что ей доводилось играть. Она готова на всё, чтобы снова воплотить на экране женскую версию Росомахи.

Честно говоря, я бы сделала всё, чтобы снова сыграть Лору. Думаю, она — одна из самых интересных персонажей, которых мне приходилось играть. Для меня очень важно, что зрители любят её так же сильно, как и я. Я сыграла её, когда была так молода, что даже не осознавала, насколько сильно она повлияла на меня. Даже когда люди строят совершенно неверные предположения о моём будущем в киновселенной Marvel, я всегда очень рада, что люди вообще думают обо мне в этом качестве.

Впервые персонаж Дафни Кин появился в фильме «Логан» 2017 года. Там она сыграла маленькую девочку Лору, у которой проявляются такие же способности, как и у Росомахи. Спустя семь лет она вновь воплотила образ мутанта в фильме «Дэдпул и Росомаха».